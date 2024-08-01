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ФИА внесла правки в спортивный регламент Формулы-1

Олимпиада

После Гран-при Китая было принято решение сделать некоторые правки в регламент

ФИА внесла правки в спортивный регламент Формулы-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла меры для устранения путаницы, вызванной двумя инцидентами c гонщиками "Феррари" Карлосом Сайнсом и "Астон Мартин" Фернандо Алонсо на Гран-при Китая в Шанхае. Для этого ФИА уточнила спортивный регламент Формулы-1, пишет Motorsport Week.

ФИА внесла одну поправку в статью 39.6 спортивного регламента:

"Любой гонщик, чья машина останавливается в любой зоне, кроме пит-лейна, во время квалификации или квалификации спринта и получает физическую помощь со стороны, не будет допущен к дальнейшему участию в этой сессии".

Тем самым федерация подтвердила, что если пилот смог возобновить движение без посторонней помощи, то он может продолжать участие, даже если простоял продолжительное время.

Второе изменение приведёт к тому, что штрафы в спринтерских гонках будут перенесены на основные гонки Гран-при.

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