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ФИА внесла правки в спортивный регламент Формулы-1
После Гран-при Китая было принято решение сделать некоторые правки в регламент
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла меры для устранения путаницы, вызванной двумя инцидентами c гонщиками "Феррари" Карлосом Сайнсом и "Астон Мартин" Фернандо Алонсо на Гран-при Китая в Шанхае. Для этого ФИА уточнила спортивный регламент Формулы-1, пишет Motorsport Week.
ФИА внесла одну поправку в статью 39.6 спортивного регламента:
"Любой гонщик, чья машина останавливается в любой зоне, кроме пит-лейна, во время квалификации или квалификации спринта и получает физическую помощь со стороны, не будет допущен к дальнейшему участию в этой сессии".
Тем самым федерация подтвердила, что если пилот смог возобновить движение без посторонней помощи, то он может продолжать участие, даже если простоял продолжительное время.
Второе изменение приведёт к тому, что штрафы в спринтерских гонках будут перенесены на основные гонки Гран-при.
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