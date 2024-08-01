Владислав Бухов покидает Олимпийские игры в Париже

Украинский пловец Владислав Бухов покидает Олимпиаду-2024 в Париже. Пловец не смог выйти в финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем.

В квалификации спортсмен показал 11-е время, финишировав четвертым в своем заплыве.

Стоит отметить, что Владислав является действующим чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы на этой дистанции.

Бухов второй раз выступает на Олимпийских играх, в Токио он также показал 11-й результат на дистанции в 50 метров вольным стилем.