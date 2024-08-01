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Владислав Бухов покидает Олимпийские игры в Париже
Пловец не сумел выйти в финальный заплыв на дистанции 50 м
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Владислав Бухов покидает Олимпиаду-2024 в Париже. Пловец не смог выйти в финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем.
В квалификации спортсмен показал 11-е время, финишировав четвертым в своем заплыве.
Стоит отметить, что Владислав является действующим чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы на этой дистанции.
Бухов второй раз выступает на Олимпийских играх, в Токио он также показал 11-й результат на дистанции в 50 метров вольным стилем.
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