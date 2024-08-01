Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок покинули парные женские соревнования на Олимпиаде-2024. В четвертьфинале спортсменки уступили представительницам Испании Саре Соррибес-Тормо и Кристине Букса (1:2).

После игры сестры Киченок рассказали об ошибках в игре, поддержке от украинцев на Олимпиаде и будут ли выступать на Играх-2028.

О недостатках в игре

Людмила Киченок: "Что было не так в первом сете? Думаю, мы немного нервничали. Пытались найти против них какую-то тактику, которая бы работала. Очень спешили в первом сете. Пытались активно играть сами, но допускали ошибки. Начали на них давить и это сработало. Считаю, что энергия тоже была".

Третий сет? Так не должно происходить. Но так произошло. Когда мы повели 7:3, нам надо было еще активнее и агрессивнее играть, еще больше брать инициативу в свои руки и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертайбрейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не сложилось".

Надежда Киченок: "Играли на грани риска, из-за этого и были ошибки. Немножко нервничали, но потом покричали друг на друга, нашли энергию. Эмоции вышли, и мы начали спокойнее играть".

Об изменениях во время поединка

Людмила: "Мы видели, что они делают, что мы делаем не так и пытались что-то скорректировать, чтобы это работало. Они [Букса и Соррибес-Тормо] хорошо играют. Но когда мы хорошо играем, то у них ничего не получалось".

Надежда: "Когда мы не меняем решения по ходу розыгрыша, тогда все хорошо. Старались оставаться уверенным в своих ударах и не менять решения, не светиться. Спокойнее играли".

О влиянии поддержки украинцев на спортсменок

Людмила: "Поддержка на трибунах? Да, конечно, это тоже помогало нам вернуться в матч во втором сете. Поддержка была просто супер".

Надежда: "В первом сете было слышно: "Эспанья, Эспанья", а потом во втором и третьем сете слышали "Юкрейн" больше. Это очень приятно".

О том, будут ли представлять Украину на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Людмила: "Так далеко не заглядывали. Посмотрим".

Надежда: "Посмотрим, как жизнь сложится. Потому что у нас в стране война, выступать здесь и представлять Украину — это уже большая честь. Надеемся, что все произойдет. Хотелось бы сыграть в Лос-Анджелесе".