Владислав Бухов: У меня личный рекорд 21.38 секунды, и мне надо плыть к нему, а я не плыву

Украинский пловец Владислав Бухов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в Париже. В квалификации спортсмен показал 11-е время.

В комментарии он рассказал, что не доволен выступлением на второй для себя Олимпиаде.

"Это спорт, он такой. Все случается, можешь выигрывать, можешь проигрывать. Сейчас я проиграл, и надо выполнять работу над ошибками. Постараюсь, чтобы такого не случалось. Немного смешно, что две Олимпиады я 11-й.

Думал, что 21.76 секунды не хватит для финала? Ты никогда не знаешь, как он закроется. Для меня это плохой результат, потому что у меня личный рекорд 21.38 секунды, и мне надо плыть к нему, а я не плыву. Надо выполнять работу над ошибками", - добавил спортсмен.

"Нет разницы, какая арена. Все в равных условиях, что они, что я. Арена - нормальная".

"Характеристика олимпийскому циклу? Очень много работы. Очень много прыжков со старта. Он для меня более успешный, чем нет. Я улучшил личный рекорд на чемпионате мира в Дохе. Я всегда хочу большего, но не всегда получается", - сказал Владислав Бухов.