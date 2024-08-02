День шестой олимпийский. Украина. Серебро в пулевой стрельбе, первые старты легкоатлетов, теннис и стрельба из лука теперь без нас

В шестой полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 Украина получила вторую медаль. Героем этого дня стал представитель пулевой стрельбы Сергей Кулиш.

Украинский спортсмен в стрельбе из трех положений, 50 м (винтовка) удачно прошел квалификацию, заняв там третье место. В финале Кулиш продемонстрировал великолепную устойчивость на рубеже, где он ни разу не выпал из главной тройки. В итоге 461.3 очка позволили ему завоевать серебряную награду, а от олимпийского чемпиона китайца Лю Юкуна украинец отстал на два очка (463.6). После досадного результата на предыдущей Олимпиаде в Токио, где Кулиш стрелял в чужую мишень, в Париже он полностью компенсировал эту неудачу. Для 31-летнего спортсмена это уже вторая олимпийская награда в карьере: восемь лет назад в Рио он также завоевал серебро из пневматической винтовки, 10 м. Кроме того, Кулиш стал вторым представителем в истории Украины, который выиграл серебро в стрельбе из трех положений. Первым был Юрий Сухоруков, который занял второе место на Играх-2008 году в Пекине.

Действующий чемпион мира на дистанции 50 м вольным стилем Владислав Бухов стал первым украинским пловцом на Олимпиаде-2024, который сумел преодолеть квалификацию. Несмотря на болезнь, ему удалось попасть в 16-ти лучших, но уже в полуфинале он прекратил свою борьбу за медали. Бухов показал 11-й результат (21.76) и пловец завершает свои соревнования в Париже.

Единственными представительницами в теннисе на шестой соревновательный день оставались сестры Киченок. В четвертьфинале парного разряда им противостоял испанский дуэт с восьмым номером посева Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо. После первого неудачного сета для украинок, Людмила и Надежда сумели собраться и выиграть вторую партию. Решающий тай-брейк мог подарить исторический выход украинок в полуфинал, когда они вели со счетом 7:3, но они не воспользовались этой возможностью и упустили победу в этом поединке. Итоговый результат 6:3, 2:6, [12]:[10] говорит о том, что за медали дальше будут бороться испанки.

Елизавета Литвиненко также приняла участие на Олимпиаде. Только вот впечатления от ее выступлений остались не из лучших: в 1/8 финала дзюдоистка победила со счетом 1:0 косоварку Лорьяну Куку, а дальше она в четвертьфинале и в утешительном раунде получила дисквалификации от судей из-за пассивности в борьбе. В этом виде спорта осталась только одна представительница Украины - Кристина Гоман (весовая категория свыше 78 кг).

В стрельбе из лука в одиночке у нас оставалась Вероника Марченко. Если же в первом раунде ей удалось победить представительницу Китайского Тайбэя Ли Чай Ци (6:4), то в 1/16 финала украинка уступила мексиканке Алехандре Валенсии (4:6). Несмотря на то, что ее соперница является третьей в мировом рейтинге, наша спортсменка соревновалась с ней на равных. Судьбу поединка определил последний выстрел, в котором украинка попала в "семерку", а соперница выбила "десятку". Позже Вероника Марченко призналась, что она могла выступить лучше, но из-за волнения ей не все удалось.

Также в четверг стартовали наши легкоатлеты. Игорь Главан, Елена Собчук, Мария Сахарук, Людмила Оляновская участвовали в финале по спортивной ходьбе на 20 км. Все три спортсменки финишировали в двадцатке сильнейших (лучшей из наших была Людмила Оляновская, которая пришла 14-й и проиграла первому месту 4 минуты). Игорь Главан на соревнованиях среди мужчин показал 40-й результат, отстав от олимпийского чемпиона эквадорца Брайана Даниэля Пинтадо на 6 минут. Надежд на медаль в этой дисциплине у нас не было, но приятно видеть Оляновскую на 14-й строчке, поскольку последний раз в топ-15 на Олимпиаде украинцы были еще в 2000-м году. Тогда на Играх в Сиднее Валентина Савчук заняла 12-е место.

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