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Олимпиада-2024. День 7. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 7

Олимпиада-2024. День 7. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

2 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 20 украинцев, из которых трое будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в синхронных прыжках в воду Даниил Коновалов и Олег Колодий, дзюдоистка Кристина Гоман, Елена Костевич в пулевой стрельбе, Александр Хижняк в боксе. Кроме того, наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, метатель молота Михаил Кохан сегодня стартуют в легкой атлетике.

Вашему вниманию расписание соревнований на 2 августа (с участием украинцев):

  • 10:00. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м, точность
  • 11:00. Дзюдо. Кристина Гоман: свыше 78 кг, 1/16 финала (шестой запуск)
  • 11:10. Легкая атлетика. Метание молота, группа А, квалификация (Михаил Кохан)
  • 11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко)
  • 12:00. Прыжки в воду. Даниил Коновалов, Олег Колодий: синхрон, 3-метровый трамплин, финал
  • 12:06. Академическая гребля. Игорь Хмара, Станислав Ковалев (легкие парные двойки, финал Б)
  • 13:00. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м, скорость
  • 17:00. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг, финальные схватки
  • 17:40. Гребной слалом. Виктория Ус: каяк-кросс, гонка с раздельным временем
  • 19:15. Легкая атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: тройной прыжок, квалификация
  • 20:10. Легкая атлетика. Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко, Марьяна Шостак (эстафета 4х400 м, микст,
    квалификация, второй забег)
  • 21:10. Легкая атлетика. Роман Кокошко: толкание ядра, квалификация
  • 22:36. Бокс. Александр Хижняк: до 80 кг, четвертьфинал
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