Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. День 7. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу
Олимпийские игры-2024, День 7
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 20 украинцев, из которых трое будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в синхронных прыжках в воду Даниил Коновалов и Олег Колодий, дзюдоистка Кристина Гоман, Елена Костевич в пулевой стрельбе, Александр Хижняк в боксе. Кроме того, наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, метатель молота Михаил Кохан сегодня стартуют в легкой атлетике.
Вашему вниманию расписание соревнований на 2 августа (с участием украинцев):
- 10:00. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м, точность
-
- 11:00. Дзюдо. Кристина Гоман: свыше 78 кг, 1/16 финала (шестой запуск)
-
- 11:10. Легкая атлетика. Метание молота, группа А, квалификация (Михаил Кохан)
-
- 11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко)
-
- 12:00. Прыжки в воду. Даниил Коновалов, Олег Колодий: синхрон, 3-метровый трамплин, финал
-
- 12:06. Академическая гребля. Игорь Хмара, Станислав Ковалев (легкие парные двойки, финал Б)
-
- 13:00. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м, скорость
-
- 17:00. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг, финальные схватки
-
- 17:40. Гребной слалом. Виктория Ус: каяк-кросс, гонка с раздельным временем
-
- 19:15. Легкая атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: тройной прыжок, квалификация
-
- 20:10. Легкая атлетика. Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко, Марьяна Шостак (эстафета 4х400 м, микст,
квалификация, второй забег)
-
- 21:10. Легкая атлетика. Роман Кокошко: толкание ядра, квалификация
-
- 22:36. Бокс. Александр Хижняк: до 80 кг, четвертьфинал
Популярное сейчас
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948
- Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- В возрасте 60 лет скончался бывший тренер Лестера