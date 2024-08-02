Олимпиада-2024. День 7. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу

2 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 20 украинцев, из которых трое будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в синхронных прыжках в воду Даниил Коновалов и Олег Колодий, дзюдоистка Кристина Гоман, Елена Костевич в пулевой стрельбе, Александр Хижняк в боксе. Кроме того, наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, метатель молота Михаил Кохан сегодня стартуют в легкой атлетике.

Вашему вниманию расписание соревнований на 2 августа (с участием украинцев):