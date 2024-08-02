Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада. Теннисист Энди Маррей уступил в 1/4 финала мужского парного разряда и завершил профессиональную карьеру
Спортсмен покинул парижские корты со слезами на глазах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сыграл свой последний матч карьере. Прощальным поединком для британского теннисиста стала четвертьфинальная игра парного теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже. На этой стадии Маррей вместе с Дэном Эвансом уступил в двух партиях американскому дуэту Томми Полу и Тейлору Фритцу (2:6, 4:6). О завершении карьеры 37-летний спортсмен сообщил ATP Tour после матча.
"Я отдал карьере столько, сколько мог. Очевидно, что есть вещи, на которые я оглядываюсь назад и хотел бы сделать по-другому, но это было трудное время, чтобы выиграть главные титулы в спорте с игроками, которые были впереди меня. Я горжусь своими достижениями, своими усилиями и теперь с нетерпением жду длительного отдыха. Мне грустно заканчивать, но последние несколько недель, с тех пор как мы приехали сюда, были замечательными. Мне было очень весело находиться в команде", - заявил британский теннисист.
Напомним, что Энди Маррей дважды становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде (2012 и 2016 гг.), а также брал серебро в миксте на домашних Играх в Лондоне (2012 г.). Он трижды выигрывал турниры Большого шлема (Уимблдон в 2013 и 2016 гг., а также US Open в 2012 г.). С командой Великобритании побеждал в Кубке Дэвиса в 2015 году. Всего Энди Маррей за карьеру выиграл 46 турниров ATP в одиночном разряде и три в парном, среди которых 14 "Мастерсов".
Популярное сейчас
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники