Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада. Дзюдоистка Кристина Гоман в 1/16 финала уступила нидерландке Марит Кампс и выбыла из соревнований
Еще одна наша спортсменка получила три шидо
Скріншот - Суспільне Спорт
Продолжаются соревнования в дзюдо на Играх-2024 в Париже. Сегодня на татами в весовой категории свыше 78 кг вышла украинская дзюдоистка Кристина Гоман.
Наша спортсменка в 1/16 финала противостояла представительнице Нидерландов Марит Кампс. В связи с тем, что Гоман вела пассивную борьбу и проводила притворные атаки, наша спортсменка получила три предупреждения, что в итоге вылилось в дисквалификацию. Таким образом, на Олимпиаде-2024 у нас не осталось никаких спортсменов в этом виде спорта.
Добавим, что ранее дзюдоистки Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко также выбывали из этих соревнований, получая от судей три "шидо".
Популярное сейчас
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Вылет Полесья из еврокубков, успехи украинцев на Олимпиаде и проблемы Манчестер Юнайтед. Главные новости за 1 августа