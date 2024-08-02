Олимпиада. Дзюдоистка Кристина Гоман в 1/16 финала уступила нидерландке Марит Кампс и выбыла из соревнований

Продолжаются соревнования в дзюдо на Играх-2024 в Париже. Сегодня на татами в весовой категории свыше 78 кг вышла украинская дзюдоистка Кристина Гоман.

Наша спортсменка в 1/16 финала противостояла представительнице Нидерландов Марит Кампс. В связи с тем, что Гоман вела пассивную борьбу и проводила притворные атаки, наша спортсменка получила три предупреждения, что в итоге вылилось в дисквалификацию. Таким образом, на Олимпиаде-2024 у нас не осталось никаких спортсменов в этом виде спорта.

Добавим, что ранее дзюдоистки Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко также выбывали из этих соревнований, получая от судей три "шидо".