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Олимпиада. Елена Костевич не прошла квалификацию в стрельбе из малокалиберного пистолета и выбыла из соревнований

Олимпиада

Наша спортсменка в третий раз покидает Олимпийские игры без медали

Олимпиада. Елена Костевич не прошла квалификацию в стрельбе из малокалиберного пистолета и выбыла из соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования на Играх-2024 в пулевой стрельбе. Елена Костевич соревновалась в квалификации из малокалиберного пистолета, 25 м.

На первом этапе (точность) наша спортсменка выбила 286 очков, где заняла 29-е место. Во время решающей стрельбы на скорость Костевич получила 290 очков, что дало ей итоговое 12-е место в первой квалификационной группе. Этот результат не позволил ей попасть в восьмерку лучших, которые будут соревноваться между собой в финале этой дисциплины.

Добавим, что Елена Костевич в третий раз остается без наград на Олимпийских играх. Ранее она оставалась вне пьедестала почета в Пекине-2008 и в Рио-2016. Елена Костевич четыре раза выигрывала медали на Играх: Афины-2004 (золото, пневматический пистолет, 10 м), Лондон-2012 (две бронзы из пневматического пистолета, 10 м и пистолет, 25 м), Токио-2020 (бронза в миксте, пневматический пистолет, 10 м).

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