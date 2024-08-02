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Олимпиада. Легкая атлетика. Михаил Кохан выполнил отборочный норматив и попал в финал по метанию молота
Украинец справился с этим со второй попытки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходила квалификация в метании молота среди мужчин. Спортсменам надо было выполнить отборочный норматив (77 метров) или не менее 12 спортсменов проходили в финал с лучшими результатами.
Среди участников был украинец Михаил Кохан. Спортсмену первую попытку не засчитали, впрочем в следующий раз он метнул молот на 77.42 м и обеспечил себе участие в финале.
Добавим, что Михаил Кохан будет соревноваться за медали 4 августа в 21:30 по киевскому времени.
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