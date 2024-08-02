Олимпиада. Легкая атлетика. Михаил Кохан выполнил отборочный норматив и попал в финал по метанию молота

Сегодня проходила квалификация в метании молота среди мужчин. Спортсменам надо было выполнить отборочный норматив (77 метров) или не менее 12 спортсменов проходили в финал с лучшими результатами.

Среди участников был украинец Михаил Кохан. Спортсмену первую попытку не засчитали, впрочем в следующий раз он метнул молот на 77.42 м и обеспечил себе участие в финале.

Добавим, что Михаил Кохан будет соревноваться за медали 4 августа в 21:30 по киевскому времени.