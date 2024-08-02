Американка Симона Байлз повторила исторический рекорд Олимпийских игр в финале личного многоборья

Вчера Симона Байлз во второй раз соревновалась в финале личного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде. Американка получила самые высокие оценки во всех видах программы, кроме упражнений на разновысоких брусьях. Спортсменка опередила ближайшую соперницу, бразильскую гимнастку Ребекку Андраде, почти на 2 балла.

Как сообщает Суспільне Спорт, благодаря этому "золоту" Симона Байлз стала 2-кратной олимпийской чемпионкой в личном многоборье и повторила достижение, которое покорялось лишь двум гимнасткам за всю историю: Ларисе Латыниной (1956, 1960 гг.) и Вере Чаславской (1964, 1968 гг.). Кроме того, американка стала первой гимнасткой в истории Олимпиады с двумя золотыми медалями в многоборье, которые не были добыты подряд. Между первым и вторым "золотом" американки прошло восемь лет (Рио-2016).

Стоит отметить, что Симона Байлз стала самой возрастной олимпийской чемпионкой в личном многоборье за последние 52 года - в 27 лет. В 1952 году золото в многоборье выигрывала в 30-летнем возрасте Мария Гороховская из СССР. Всего на счету американки уже девять олимпийских наград (из них шесть - золотых): пять - в Рио-2016, две - в Токио-2020 и две - в Париже-2024.