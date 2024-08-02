Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек заняли итоговое 11-е место на этих соревнованиях

Сегодня состоялись мужские финальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. В утешительном заезде соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

В финале "B" наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:26.32. Таким образом, Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли 11-е место в этой дисциплине и завершили свое участие на Олимпиаде-2024.

Добавим, что в академической гребле нашим спортсменам не удалось получить медаль на Играх в Париже.