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Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек заняли итоговое 11-е место на этих соревнованиях
Наши спортсмены пришли предпоследними в утешительном финале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялись мужские финальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. В утешительном заезде соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.
В финале "B" наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:26.32. Таким образом, Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли 11-е место в этой дисциплине и завершили свое участие на Олимпиаде-2024.
Добавим, что в академической гребле нашим спортсменам не удалось получить медаль на Играх в Париже.
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