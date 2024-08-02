  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек заняли итоговое 11-е место на этих соревнованиях
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек заняли итоговое 11-е место на этих соревнованиях

Олимпиада

Наши спортсмены пришли предпоследними в утешительном финале

Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек заняли итоговое 11-е место на этих соревнованиях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялись мужские финальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. В утешительном заезде соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

В финале "B" наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:26.32. Таким образом, Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли 11-е место в этой дисциплине и завершили свое участие на Олимпиаде-2024.

Добавим, что в академической гребле нашим спортсменам не удалось получить медаль на Играх в Париже.

По теме
yellow-arrow
Ярослава Магучих о выходе в финал в прыжках в высоту: Это было как тренировка
yellow-arrow
Колодий и Коновалов финишировали седьмыми в финале синхронных прыжков в воду с 3-метрового трамплина
yellow-arrow
Олимпиада. Легкая атлетика. Магучих и Геращенко вышли в финал прыжков в высоту, а Левченко не преодолела квалификацию
Олимпиада академическая гребля Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости