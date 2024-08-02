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Олимпиада. Легкая атлетика. Магучих и Геращенко вышли в финал прыжков в высоту, а Левченко не преодолела квалификацию

Олимпиада

За медали украинки поборются 4 августа

Олимпиада. Легкая атлетика. Магучих и Геращенко вышли в финал прыжков в высоту, а Левченко не преодолела квалификацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня проходила квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Спортсменкам надо было выполнить отборочный норматив (1.97 м) или не менее 12 легкоатлеток проходили в финал с лучшими результатами.

Среди участников были украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя не смогла преодолеть квалификацию, поскольку из трех попыток не смогла взять первую высоту - 1.83 м. Что касается Магучих и Геращенко, то они смогли преодолеть высоту 1.95 м с первой и второй попыток соответственно. Этого результата хватило нашим спортсменкам для попадания в финал соревнований.

Добавим, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали 4 августа в 20:55 по киевскому времени.

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