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Олимпиада. Легкая атлетика. Магучих и Геращенко вышли в финал прыжков в высоту, а Левченко не преодолела квалификацию
За медали украинки поборются 4 августа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходила квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Спортсменкам надо было выполнить отборочный норматив (1.97 м) или не менее 12 легкоатлеток проходили в финал с лучшими результатами.
Среди участников были украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя не смогла преодолеть квалификацию, поскольку из трех попыток не смогла взять первую высоту - 1.83 м. Что касается Магучих и Геращенко, то они смогли преодолеть высоту 1.95 м с первой и второй попыток соответственно. Этого результата хватило нашим спортсменкам для попадания в финал соревнований.
Добавим, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали 4 августа в 20:55 по киевскому времени.
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