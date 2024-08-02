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Колодий и Коновалов финишировали седьмыми в финале синхронных прыжков в воду с 3-метрового трамплина
Победителем традиционно для нынешних Олимпийских игр стал Китай
Фото: Getty Images
Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Даниил Коновалов завершили выступления в синхронных прыжках на Олимпиаде-2024.
В финале по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина наши спортсмены заняли 7-е место.
Самый сложный прыжок в программе с коэффициентом сложности 3.8 украинцы выполнили на 62.70 балла. Последний прыжок Колодия и Коновалова зафиксировал их окончательную позицию - 7-е место с 348.27 балла.
Победу одержали представители Китая Лун Даои и Ван Цзунюань с результатом - 446.10 балла.
Олимпийские игры-2024. Синхронные прыжки, 3-метровый трамплин
1. Ван Цзюнюань / Лун Даои (Китай) - 446.10 балла
2. Хуан Селая/Осман Олвера (Мексика) - 444.03
3. Энтони Хардинг/Джек Лафер (Великобритания) - 438.15
...
7. Олег Колодий/Даниил Коновалов (Украина) - 348.27
Китайские спортсмены выиграли все четыре соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде-2024. Они оказались лучшими в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина среди мужчин и женщин.
Следующие соревнования по прыжкам в воду состоятся в понедельник, 5 августа.
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