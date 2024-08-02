Колодий и Коновалов финишировали седьмыми в финале синхронных прыжков в воду с 3-метрового трамплина

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Даниил Коновалов завершили выступления в синхронных прыжках на Олимпиаде-2024.

В финале по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина наши спортсмены заняли 7-е место.

Самый сложный прыжок в программе с коэффициентом сложности 3.8 украинцы выполнили на 62.70 балла. Последний прыжок Колодия и Коновалова зафиксировал их окончательную позицию - 7-е место с 348.27 балла.

Победу одержали представители Китая Лун Даои и Ван Цзунюань с результатом - 446.10 балла.

Олимпийские игры-2024. Синхронные прыжки, 3-метровый трамплин

1. Ван Цзюнюань / Лун Даои (Китай) - 446.10 балла

2. Хуан Селая/Осман Олвера (Мексика) - 444.03

3. Энтони Хардинг/Джек Лафер (Великобритания) - 438.15

...

7. Олег Колодий/Даниил Коновалов (Украина) - 348.27

Китайские спортсмены выиграли все четыре соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде-2024. Они оказались лучшими в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина среди мужчин и женщин.

Следующие соревнования по прыжкам в воду состоятся в понедельник, 5 августа.