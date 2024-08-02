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Ярослава Магучих о выходе в финал в прыжках в высоту: Это было как тренировка
Спортсменка долго ждала своих прыжков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Ирина Геращенко и Ярослава Магучих успешно преодолели квалификацию и примут участие в финале по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Последняя стартовала с высоты 1.92, поэтому ей пришлось ждать своих попыток. В интервью Суспільне Спорт Ярослава Магучих поделилась впечатлениями от квалификации.
"Очень хорошие ощущения. Самое главное было попробовать этот трек - это было как тренировка. Я попробовала и теперь жду финала. В квалификации было мало места для разбега, много камер, но организаторы решили этот вопрос. Мне дорожка понравилась, поэтому не имею никаких претензий - все в одинаковых условиях. Я прыгнула свои 1.95 м, но перед этим стояли с девушками после 1.92 м и обсуждали, будем или не будем [прыгать]. Оставалось 14 прыжков, [чтобы одну отсеять]. Это было долгое ожидание: 1.88 метра, 1.92. Хотя я привыкла ждать своих попыток, но это было очень долго", - заявила легкоатлетка.
Добавим, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали в этой дисциплине 4 августа в 20:55 по киевскому времени.
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