Ярослава Магучих о выходе в финал в прыжках в высоту: Это было как тренировка

Сегодня Ирина Геращенко и Ярослава Магучих успешно преодолели квалификацию и примут участие в финале по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Последняя стартовала с высоты 1.92, поэтому ей пришлось ждать своих попыток. В интервью Суспільне Спорт Ярослава Магучих поделилась впечатлениями от квалификации.

"Очень хорошие ощущения. Самое главное было попробовать этот трек - это было как тренировка. Я попробовала и теперь жду финала. В квалификации было мало места для разбега, много камер, но организаторы решили этот вопрос. Мне дорожка понравилась, поэтому не имею никаких претензий - все в одинаковых условиях. Я прыгнула свои 1.95 м, но перед этим стояли с девушками после 1.92 м и обсуждали, будем или не будем [прыгать]. Оставалось 14 прыжков, [чтобы одну отсеять]. Это было долгое ожидание: 1.88 метра, 1.92. Хотя я привыкла ждать своих попыток, но это было очень долго", - заявила легкоатлетка.

Добавим, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали в этой дисциплине 4 августа в 20:55 по киевскому времени.