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Олимпиада. Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после финиша на дистанции 200 метров

Олимпиада

Ее выносили на носилках

Олимпиада. Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после финиша на дистанции 200 метров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на утренней квалификационной сессии в плавании произошла неприятная ситуация. Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на 200 метров комплексным плаванием.

Как информирует Sky News, 21-летнюю словацкую пловчиху вынесли на носилках после того, как она потеряла сознание после окончания заплыва. Спортсменке стало плохо после того, как вышла из воды, и ее сразу же окружила группа медиков. Неизвестно, делали ли ей искусственное дыхание. Она была в кислородной маске, когда ее забирали медики.

Добавим, что Тамара Потоцкая финишировала седьмой в своем заплыве. Позже медиаменеджер места проведения соревнований подтвердил, что пловчиха была в сознании и находится под наблюдением врачей.

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Источник:
Sky News
Опубликовал: Александр Гресь
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Nevermore (Донецк)
02.08.2024 в 14:59
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
02.08.2024 в 14:59
запретить спорт!
Ответить
0
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