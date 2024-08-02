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Олимпиада. Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после финиша на дистанции 200 метров
Ее выносили на носилках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на утренней квалификационной сессии в плавании произошла неприятная ситуация. Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на 200 метров комплексным плаванием.
Как информирует Sky News, 21-летнюю словацкую пловчиху вынесли на носилках после того, как она потеряла сознание после окончания заплыва. Спортсменке стало плохо после того, как вышла из воды, и ее сразу же окружила группа медиков. Неизвестно, делали ли ей искусственное дыхание. Она была в кислородной маске, когда ее забирали медики.
Добавим, что Тамара Потоцкая финишировала седьмой в своем заплыве. Позже медиаменеджер места проведения соревнований подтвердил, что пловчиха была в сознании и находится под наблюдением врачей.
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