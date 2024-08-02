Олимпиада. Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после финиша на дистанции 200 метров

Сегодня на утренней квалификационной сессии в плавании произошла неприятная ситуация. Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на 200 метров комплексным плаванием.

Как информирует Sky News, 21-летнюю словацкую пловчиху вынесли на носилках после того, как она потеряла сознание после окончания заплыва. Спортсменке стало плохо после того, как вышла из воды, и ее сразу же окружила группа медиков. Неизвестно, делали ли ей искусственное дыхание. Она была в кислородной маске, когда ее забирали медики.

Добавим, что Тамара Потоцкая финишировала седьмой в своем заплыве. Позже медиаменеджер места проведения соревнований подтвердил, что пловчиха была в сознании и находится под наблюдением врачей.