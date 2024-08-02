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Прыгунья в высоту Ирина Геращенко: Самочувствие прекрасное, мы в финале

Олимпиада

Спортсменка показала четвертый результат в квалификации

Прыгунья в высоту Ирина Геращенко: Самочувствие прекрасное, мы в финале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих успешно преодолели квалификацию и примут участие в финале по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Геращенко со второй попытки взяла высоту 1.95 м, но этого хватило для участия в решающем этапе. В интервью Суспільне Спорт украинская спортсменка поделилась впечатлениями от квалификации.

"Самочувствие? Классно, как и на всех соревнованиях. Самочувствие прекрасное, мы в финал. Я счастлива, что здесь. Это моя третья Олимпиада, третий финал. Спасибо тренеру, восемь лет ее терпения, что она подводит меня к этому состоянию. Прыгаем и работаем дальше. Мать? Яма довольно жесткая, но мы привыкли на таком прыгать. Дорожка такая же, как и в Риме: скользкая, твердая и пружинит. Она быстрая. Если попадать - это классно, будем стараться это делать. Сегодня прыгалось хорошо и, я бы даже сказала, немного спокойно. Вы же видите, Ангелина [Топич] была классно готова, но травмировалась. У нас на секторе Пальшите тоже травмировалась в последней попытке, не помню, на какой высоте. Ее не выносили, но она с трудом вышла из сектора. Это спорт, никто не будет загадывать. Будем делать все от себя зависящее и делать это должным образом", - заявила Ирина Геращенко.

Напомним, что в предыдущих финалах на Олимпиаде украинская спортсменка была десятой (Рио-2016) и четвертой (Токио-2020).

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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