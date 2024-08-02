Юлия Левченко: Обидно, что мне не удалось показать то, на что была готова

2 августа Юлия Левченко завершила выступления на Играх на стадии квалификации, не сумев преодолеть высоту 1.83.

Украинка объяснила, что стало причиной неудачного выступления.

"Конечно, легче выходить в сектор, когда ты чувствуешь, что готов на 100%. А у меня, наверное, сейчас был 1% из моих 100 по ощущениям. Глядя на сегодняшнюю квалификацию, я понимаю, что плохой результат — это еще не худшее, что может случиться. Сегодня какая-то битва, очень много девушек выбыли из соревнований, потому что травмировались. Поэтому я хочу поблагодарить тренера, что здесь я избежала таких проблем. На Олимпийских играх каждый борется из своих последних сил и стремится выступить по максимуму. Иногда случается так, как сегодня. Падения, травмы... От этого никто не застрахован. Конечно, обидно, что мне не удалось показать то, на что была готова, а готова я была на большее. Но, тем не менее, будем двигаться дальше".

"Убегать со стадиона мне точно не хотелось: решила насладиться тем, что я уже здесь, посмотреть соревнования и поболеть за девушек. У нас в команде нет зависти друг к другу. Мы работаем на результат, и мировой рекорд Ярославы это подтверждает. И он нас только подбадривает. У нас очень классная дружная команда, на нас нет никакого давления со стороны тренеров. Они все в недалеком прошлом атлеты, спортсмены, они это все понимают, поэтому они дают классные мотивационные установки".