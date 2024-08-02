Украинские прыгуны в воду о седьмом месте в финале: Готовы были по ощущениям хорошо, могли лучше выступить

Сегодня Олег Колодий и Даниил Коновалов в финале по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина заняли 7-е место. Украинские спортсмены в интервью Суспільне Спорт рассказали, что они рады были получить лицензию на Олимпиаду-2024, однако остались недовольны своим выступлением.

"Хотелось бы лучшего результата, но который уже есть. Ничего уже не сделать. Это моя первая Олимпиада. Волновался, думал, будет спокойнее. Но немножко эмоции [взяли верх]. Чем Олимпиада отличается от других турниров? Это, во-первых, мечта, которая осуществилась, что я сюда попал. Большая ответственность. Но хотелось бы лучше", - сказал Даниил Коновалов. Его партнер по сборной Олег Колодий отметил, что они находились в хорошей форме во время соревнований.

"Я уже не помню [предыдущую] Олимпиаду. Тогда я выступал в индивидуальном соревновании, а сейчас это были синхронные прыжки: я впервые выступал на Олимпийских играх в синхронных прыжках. Готовы были по ощущениям хорошо, могли лучше выступить. Но как прыгнули - так и прыгнули. В итоге седьмой результат", - заявил Олег Колодий.

Добавим, что украинские спортсмены еще будут соревноваться за награды в этом виде спорта. На следующей неделе в прыжках в воду будут участвовать София Лыскун, Виктория Кесарь и Алексей Середа.