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Вице-чемпионка Евро Ангелина Топич может пропустить финал Олимпиады по прыжкам в высоту из-за травмы
Спортсменка через боль прошла квалификацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич, которая возглавляет зачет Бриллиантовой лиги, смогла пробиться в финал дебютных Олимпийских игр-2024 несмотря на травму голени. Спортсменка дважды покорила 1.88 м и 1.92 м с последней, третьей попытки. Благодаря лучшим дополнительным показателям сербке удалось пройти квалификацию, однако она сомневается относительно своего участия в финале.
"Не знаю, в один момент все разрушилось. Во время разминки, когда выполняла прыжки на первых планках, я задела мат и услышала громкий треск. Сначала я ничего не почувствовала, но потом, когда попыталась идти, поняла, что не могу. Мы быстро позвали врача, но это была худшая боль в моей жизни. К счастью, [была повреждена] правая нога, с которой я не отталкиваюсь. Мне наложили бандаж и сказали, чтобы я попробовала [прыгать]. Поэтому я и не бежала [во время разгона], а прыгала с двух шагов. Как-то смогла добраться до 1.92 метра и уже смотрела, пройдут ли другие девушки дальше. Но я не знаю, буду ли участвовать в финале. Выйти в финал было моей мечтой", - заявила в интервью Суспільне Спорт Ангелина Топич.
Напомним, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали в этой дисциплине 4 августа в 20:55 по киевскому времени.
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