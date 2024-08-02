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Вице-чемпионка Евро Ангелина Топич может пропустить финал Олимпиады по прыжкам в высоту из-за травмы

Олимпиада

Спортсменка через боль прошла квалификацию

Вице-чемпионка Евро Ангелина Топич может пропустить финал Олимпиады по прыжкам в высоту из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич, которая возглавляет зачет Бриллиантовой лиги, смогла пробиться в финал дебютных Олимпийских игр-2024 несмотря на травму голени. Спортсменка дважды покорила 1.88 м и 1.92 м с последней, третьей попытки. Благодаря лучшим дополнительным показателям сербке удалось пройти квалификацию, однако она сомневается относительно своего участия в финале.

"Не знаю, в один момент все разрушилось. Во время разминки, когда выполняла прыжки на первых планках, я задела мат и услышала громкий треск. Сначала я ничего не почувствовала, но потом, когда попыталась идти, поняла, что не могу. Мы быстро позвали врача, но это была худшая боль в моей жизни. К счастью, [была повреждена] правая нога, с которой я не отталкиваюсь. Мне наложили бандаж и сказали, чтобы я попробовала [прыгать]. Поэтому я и не бежала [во время разгона], а прыгала с двух шагов. Как-то смогла добраться до 1.92 метра и уже смотрела, пройдут ли другие девушки дальше. Но я не знаю, буду ли участвовать в финале. Выйти в финал было моей мечтой", - заявила в интервью Суспільне Спорт Ангелина Топич.

Напомним, что Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут соревноваться за медали в этой дисциплине 4 августа в 20:55 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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