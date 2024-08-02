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Паолини и Эррани - первые финалистки женского парного разряда на ОИ-2024
Они обыграли Каролину Мухову и Линду Носкову
Фото: sport.ru
Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на Олимпиаде в Париже.
В полуфинале они обыграли чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счётом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках пара Паолини/Эррани один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Муховой и Носковой два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Напомним, что Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа.
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