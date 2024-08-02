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Брайони Пейдж стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках на батуте
Британская спортсменка показала хороший результат
Фото: Getty Images
Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоялись соревнования по прыжкам на батуте.
Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла спортсменка без флага Виолетта Бордиловская. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа.
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