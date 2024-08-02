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Брайони Пейдж стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках на батуте

Олимпиада

Британская спортсменка показала хороший результат

Брайони Пейдж стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках на батуте

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоялись соревнования по прыжкам на батуте.

Победительницей Олимпийских игр в прыжках на батуте стала Брайони Пейдж из Великобритании. Второе место заняла спортсменка без флага Виолетта Бордиловская. Тройку сильнейших замкнула канадка Софьян Мето.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа.

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