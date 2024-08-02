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Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже

Олимпиада

Испанец поборется за золото

Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В полуфинале он обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима.

Олимпиада. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Феликс Оже-Альяссим 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Оже-Альяссима два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Алькарас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

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Карлос Алькарас
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