Гоман: Выполним работу над ошибками всей командой и покажем лучший результат

На Олимпиаде-2024 по дзюдо состоялся последний турнир с участием спортсменов сборной Украины. В весовой категории свыше 78 кг среди женщин выступления завершила Кристина Гоман.

Главный тренер сборной Виталий Дуброва рассказал, что причиной этого стало то, что у спортсменки было меньше месяца на подготовку к Играм-2024.

"Ей будет трудно, потому что лицензию она получила за три недели до Олимпиады. Никакой подготовки она не вела, залечивала травмы. Уже в таком авральном порядке начали подготовку", - сказал Дуброва.

Кристина Гоман также назвала причины неудачного выступления на Олимпийских играх.

О форме перед соревнованиями:

"Была очень тяжелая подготовка к соревнованиям, немного не такая, как у других спортсменок. Не хочу себя никак оправдывать, произошло как произошло".

"Восстанавливалась после травмы, случилась новость, что еду на Олимпийские игры. За две недели что могли, то и подготовили".

О схватке с Кампс:

"Три шидо? Выполним работу над ошибками всей командой и покажем лучший результат.

"Все было, что и ожидала [от соперницы]. Я уже второй раз с ней борюсь, не было никаких неожиданных движений. Может, не хватило немного тактической борьбы, не знаю. Буду говорить с тренерами и буду работать".