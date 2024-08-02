Верняев: Не всегда получается побеждать

Украинский гимнаст Олег Верняев боролся за медаль в личном многоборье на Олимпийских играх 2024.

В разговоре со СМИ Верняев рассказал о том, как чувствует себя после финала Олимпиады в Париже.

- Как чувствуете себя после финала?

- Все хорошо, тренируемся, соревнуемся, готовимся. Это спорт, не всегда получается побеждать, но, как говорится, мы делаем все, что можем, выкладываемся на полную. В финале была такая близкая борьба, немного не хватило. Если честно, англичане нас в квалификации обошли, но я говорил, что американцы более сложные соперники, потому что они в квалификации очень много ошибок сделали. И так получилось, что они неплохо прошли, и стали третьи.

По поводу многоборья, Илья был очень близко, о судействе я не люблю общаться, если они и находят какие-то убавки, то значит они есть, над этим также нужно работать. Как мы в зале работаем, так и судьи должны работать. В принципе, у нас еще отдельные приборы и здесь больше шансов на медали, потому что у нас есть 6 финалов, будем бороться. У нас все ребята имеют шансы, все уже с медалями. Сделаем все, чтобы не завершить эту Олимпиаду без медалей для гимнастики.

- Что нравится и что не нравится вам?

- Мне нравится атмосфера в зале. Я знаю, что французы любят гимнастику и они такие эмоциональные, нет тишины в зале, это очень прикольно и важно для спортсменов. Когда ты соревнуешься — присутствует шум, гул в зале, это очень классно. Если сравнивать с Токио, там никого не было, то было сложно соревноваться, а здесь классно, здесь люди живые.

Если честно, я впервые вижу, чтобы столько звезд поприезжало на соревнования, вы сами видите: Том Круз, Зинедин Зидан, Леди Гага, Снуп Догг приходил на гимнастов. Я понимаю, что они все приходят на американских девушек посмотреть, поддержать своих, но это круто.

- У вас была разная подготовка к Олимпиаде. Уровень сложности, который вы демонстрируете, кто его выбирает, вы, тренер или вместе? Как вы чувствовали, что это выполню, а здесь лучше не лезть?

- Это все зависит от тандема спортсмена с тренером, у всех лично. Если брать командные соревнования, то наши тренеры собрались проанализировали, что на каком-то приборе можно взять что-то слабее, но стабильное. Здесь такой анализ, нужно понять, где лучше рисковать, а где нет. Так на командный финал выставляют тренеры, а на индивидуальный ты уже сам за себя выступаешь, все зависит от спортсмена и тренера.

Если брать вчерашние многоборья, то в комнату ко мне тренер заходит, говорит: "Ну что ты? Убавлять смысла нет, думаю", а я такой: "Нет-нет, я думаю наоборот добавить на кольцах, перекладине, потому что нужно рисковать, идти ва-банк, потому что это от нас зависит". А понимать, сделаешь ты это или нет, это невозможно.

Это спорт, невозможно предсказать, если сможешь, если готов, то можешь рискнуть и сделать, если нет, то нет. Но бывает так, что ты готов, но не можешь справиться, потому что морально очень сложно, это Олимпийские игры. А бывает, не готов, но выступаешь лучше.

Если взять вчерашний финал многоборья, два фаворита слетели. Один японец, олимпийский чемпион Токио, остался вне топ-3, а китаец, который с невероятным запасом выиграл квалификацию, ошибся тоже и стал третьим. А 18-летний японец прошел всю свою программу и победил, это все очень непредсказуемо.