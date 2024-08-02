Президент Федерации дзюдо Украины: Соревнованиями я недоволен. Считаю эту Олимпиаду по дзюдо провальной

Сегодня наши дзюдоисты официально завершили свои выступления на Олимпиаде-2024. Последняя украинская спортсменка в этом виде спорта Кристина Гоман (весовая кат. свыше 78 кг) получила три "шидо" в 1/16 финала против нидерландки Мартин Кампс. Наша дзюдоистка стала третьей представительницей после Дарьи Белодед и Елизаветы Литвиненко, которая была дисквалифицирована на этих Играх из-за пассивной борьбы. Президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк в интервью Суспільне Спорт заявил, что остался недовольным выступлениями спортсменов на Олимпиаде.

"Соревнованиями я недоволен. Считаю эту Олимпиаду по дзюдо провальной. Выводы будем делать после тренерского совета и президиума в Украине. Что стало причиной такого выступления? Оценивать своих спортсменов, которые боролись на олимпийских соревнованиях, я не буду. Обвинять и делать какие-то выводы - тоже. Все будет после тренерского собрания и президиума. Сильно расстроен? Это даже не передать словами. Можно придумать и назвать много рычагов, которые повлияли на некачественную борьбу наших спортсменов. Но и надо брать ответственность на себя и начинать с себя", - сказал Михаил Кошляк.

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Напомним, что Украину в этом виде спорта представляли на Олимпиаде-2024 пять спортсменов. Кроме Кристины Гоман, также на этих соревнованиях участвовали Дильшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (67 кг), Дарья Билодид (57 кг), где они уступили на стадии в 1/8 финала. Лучшее достижение среди дзюдоистов продемонстрировала Елизавета Литвиненко (78 кг), которая дошла до утешительного раунда.