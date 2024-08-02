Ига Швёнтек впервые в карьере добыла медаль Олимпиады

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В поединке за бронзу она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Олимпиада (ж). Матч за 3-е место

Ига Швёнтек — Анна Шмидлова 6:2, 6:1

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Швёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Стоит отметить, что Швёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.