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Ига Швёнтек впервые в карьере добыла медаль Олимпиады
Польская теннисистка одержала победу в матче за бронзу
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В поединке за бронзу она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Швёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Стоит отметить, что Швёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.
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