Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом
Дзюдоист выступает в весовой категории свыше 100 кг
Фото: Getty Images
Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золото в весе свыше 100 кг на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финальной схватке он одолел южнокорейца Кима Минджона со счётом 10:0.
Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Ринер побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.
Бронзовые медали завоевали представитель Таджикистана Темур Рахимов и дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов.
Ринер принёс французам девятую золотую медаль и 31-ю в целом на домашней Олимпиаде-2024.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Новичок Первой лиги объявил о подписании двух игроков