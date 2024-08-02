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Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом

Олимпиада
Обновлено

Дзюдоист выступает в весовой категории свыше 100 кг

Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золото в весе свыше 100 кг на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финальной схватке он одолел южнокорейца Кима Минджона со счётом 10:0.

Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Ринер побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.

Бронзовые медали завоевали представитель Таджикистана Темур Рахимов и дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов.

Ринер принёс французам девятую золотую медаль и 31-ю в целом на домашней Олимпиаде-2024.

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