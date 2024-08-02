Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костевич: Я сделала все, что могла
Украинка не готова оценить свое выступление на Олимпиаде
фото - Getty Images
Украинка Елена Костевич поделилась эмоциями после выступления на Олимпиаде-2024.
"Я сделала все, что могла, в тот день, когда выступала. Не хочу давать себе оценку. Я думаю, что тренер даст оценку всему, мы пообщаемся с ним, сделаем выводы и будем смотреть дальше вперед. Мы здесь все в слезах, все претенденты, от которых что-то ждали.
Мы постоянно были на соревнованиях, но это Олимпийские игры. Думаю, что все были готовы, все тренировались, и я готовилась к этой Олимпиаде. Игры-2028? Может быть, не знаю пока. Окончили здесь, а дальше увидим, как сложится."
Популярное сейчас
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- МИД КНР: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран