Костевич: Я сделала все, что могла

Украинка Елена Костевич поделилась эмоциями после выступления на Олимпиаде-2024.

"Я сделала все, что могла, в тот день, когда выступала. Не хочу давать себе оценку. Я думаю, что тренер даст оценку всему, мы пообщаемся с ним, сделаем выводы и будем смотреть дальше вперед. Мы здесь все в слезах, все претенденты, от которых что-то ждали.

Мы постоянно были на соревнованиях, но это Олимпийские игры. Думаю, что все были готовы, все тренировались, и я готовилась к этой Олимпиаде. Игры-2028? Может быть, не знаю пока. Окончили здесь, а дальше увидим, как сложится."