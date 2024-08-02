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Костевич: Я сделала все, что могла

Олимпиада

Украинка не готова оценить свое выступление на Олимпиаде

Костевич: Я сделала все, что могла

фото - Getty Images

Новина українською

Украинка Елена Костевич поделилась эмоциями после выступления на Олимпиаде-2024.

"Я сделала все, что могла, в тот день, когда выступала. Не хочу давать себе оценку. Я думаю, что тренер даст оценку всему, мы пообщаемся с ним, сделаем выводы и будем смотреть дальше вперед. Мы здесь все в слезах, все претенденты, от которых что-то ждали.

Мы постоянно были на соревнованиях, но это Олимпийские игры. Думаю, что все были готовы, все тренировались, и я готовилась к этой Олимпиаде. Игры-2028? Может быть, не знаю пока. Окончили здесь, а дальше увидим, как сложится."

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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