Олипиада-2024. Марина Бех-Романчук вышла в финал тройного прыжка

Марина Бех-Романчук вышла в финал тройного прыжка на Олимпиаде-2024.

В квалификации она показала результат 14.30 м и вошла в число 12 лучших.

В свою очередь Ольга Корсун не преодолела отбор.

Напомним, что финал женского тройного прыжка на Олимпиаде-2024 состоится в субботу, 3 августа, в 21:20 по киевскому времени.