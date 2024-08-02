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Олипиада-2024. Марина Бех-Романчук вышла в финал тройного прыжка
Украинка преодолела квалификацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марина Бех-Романчук вышла в финал тройного прыжка на Олимпиаде-2024.
В квалификации она показала результат 14.30 м и вошла в число 12 лучших.
В свою очередь Ольга Корсун не преодолела отбор.
Напомним, что финал женского тройного прыжка на Олимпиаде-2024 состоится в субботу, 3 августа, в 21:20 по киевскому времени.
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