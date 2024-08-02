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Швёнтек: На этих Играх я пыталась показать свой максимум
Польская теннисистка взяла бронзу
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Напомним, в матче за бронзовую медаль представительница Польши разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.
"Хотя я и не исполнила свою самую большую мечту, я сделала всё, что было в моих силах. На этих Играх я пыталась показать свой максимум. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Я вернусь на Олимпиаду более зрелым спортсменом", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Швёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.
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