Швёнтек: На этих Играх я пыталась показать свой максимум

Первая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Напомним, в матче за бронзовую медаль представительница Польши разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

"Хотя я и не исполнила свою самую большую мечту, я сделала всё, что было в моих силах. На этих Играх я пыталась показать свой максимум. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Я вернусь на Олимпиаду более зрелым спортсменом", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Швёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.