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Украина не смогла выйти в финал смешанной эстафеты 4х400 метров на Олимпиаде-2024
Украинские легкоатлеты финишировали вне финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские легкоатлеты провели свой первый беговой старт Олимпиады-2024 — смешанную эстафету 4х400 метров.
От нашей страны выступали Александр Погорелка, Татьяна Мельник, Данил Даниленко и Марьяна Шостак.
Украина во второй раз пробежала смешанную эстафету 4х400 метров на Олимпийских играх. Последней бежала Марьяна Шостак, которая пересекла финиш шестой с результатом 3:15.51 минуты.
В 2021 году в Токио "сине-желтые" также завершили соревнования в первом раунде, заняв шестое место своей группы.
В финал субботы, 3 августа, квалифицировались шесть команд из двух отборочных забегов и еще две самые быстрые команды из остальных участников.
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