Украина не смогла выйти в финал смешанной эстафеты 4х400 метров на Олимпиаде-2024

Украинские легкоатлеты провели свой первый беговой старт Олимпиады-2024 — смешанную эстафету 4х400 метров.

От нашей страны выступали Александр Погорелка, Татьяна Мельник, Данил Даниленко и Марьяна Шостак.

Украина во второй раз пробежала смешанную эстафету 4х400 метров на Олимпийских играх. Последней бежала Марьяна Шостак, которая пересекла финиш шестой с результатом 3:15.51 минуты.

В 2021 году в Токио "сине-желтые" также завершили соревнования в первом раунде, заняв шестое место своей группы.

В финал субботы, 3 августа, квалифицировались шесть команд из двух отборочных забегов и еще две самые быстрые команды из остальных участников.