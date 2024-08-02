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Роман Кокошко не сумел преодолеть квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2024
Спортсмен не смог войти в топ-12
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Кокошко не сумел преодолеть квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2024.
В третьей попытке он толкнул ядро на 19.22 м и занял 22 место.
Лучший результат показал итальянец Леонардо Фаббри, у которого ядро остановилось на отметке 21.76 м.
Стоит отметить, что для Кокошко это была дебютная Олимпиада в карьере.
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