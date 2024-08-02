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Роман Кокошко не сумел преодолеть квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Спортсмен не смог войти в топ-12

Роман Кокошко не сумел преодолеть квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Роман Кокошко не сумел преодолеть квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2024.

В третьей попытке он толкнул ядро на 19.22 м и занял 22 место.

Лучший результат показал итальянец Леонардо Фаббри, у которого ядро остановилось на отметке 21.76 м.

Стоит отметить, что для Кокошко это была дебютная Олимпиада в карьере.

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