Кемерон Макевой взял золото на дистанции 50 м вольным стилем

Австралийский пловец Кемерон Макэвой выиграл золото на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он проплыл дистанцию за 21,25.

Серебряную медаль завоевал британец Бенджамин Прауд с результатом 21,30. Бронзовая медаль — у олимпийского чемпиона Лондона-2012 француза Флориана Маноду.

Отметим, что 30-летний Макевой впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Маноду завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд.