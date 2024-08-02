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Кемерон Макевой взял золото на дистанции 50 м вольным стилем

Олимпиада
Обновлено

Австралиец впервые стал олимпийским чемпионом

Кемерон Макевой взял золото на дистанции 50 м вольным стилем

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский пловец Кемерон Макэвой выиграл золото на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он проплыл дистанцию за 21,25.

Серебряную медаль завоевал британец Бенджамин Прауд с результатом 21,30. Бронзовая медаль — у олимпийского чемпиона Лондона-2012 француза Флориана Маноду.

Отметим, что 30-летний Макевой впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Маноду завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд.

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