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Джокович вышел в финал тенисного турнира Олимпиады

Олимпиада

Серб выиграл все два сета

Джокович вышел в финал тенисного турнира Олимпиады

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился полуфинальный матч олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция), в котором встречались серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.

Олимпиада (м). 1/2 финала

Новак Джокович — Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Джоковича три эйса при одной двойной ошибке. Также серб реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. Музетти не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

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