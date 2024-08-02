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Леон Маршан с новым олимпийским рекордом добыл золото на дистанции 200 м комплексом

Олимпиада

Француз проделал фантастическую работу

Леон Маршан с новым олимпийским рекордом добыл золото на дистанции 200 м комплексом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.

Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024.

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