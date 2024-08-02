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Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады-2024, одолев бразильца

Олимпиада

Уверенная победа

Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады-2024, одолев бразильца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина гарантированно получит третью медаль на Олимпийских играх-2024 благодаря победе Александра Хижняка в четвертьфинале веса до 80 кг.

По регламенту соревнований, спортсмены, проходящие в полуфинал, гарантируют себе как минимум "бронзу", тогда как для "золота" им нужно получить еще две победы на турнире.

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В четвертьфинале Хижняк победил бразильца Вандерлея Де Соуза Перейру единогласным решением судей.

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