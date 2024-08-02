Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады-2024, одолев бразильца
Уверенная победа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина гарантированно получит третью медаль на Олимпийских играх-2024 благодаря победе Александра Хижняка в четвертьфинале веса до 80 кг.
По регламенту соревнований, спортсмены, проходящие в полуфинал, гарантируют себе как минимум "бронзу", тогда как для "золота" им нужно получить еще две победы на турнире.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В четвертьфинале Хижняк победил бразильца Вандерлея Де Соуза Перейру единогласным решением судей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда
- Организаторы Олимпиады-2024 отреагировали на кражи в Олимпийской деревне
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925 – СМИ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн