Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады-2024, одолев бразильца

Украина гарантированно получит третью медаль на Олимпийских играх-2024 благодаря победе Александра Хижняка в четвертьфинале веса до 80 кг.

По регламенту соревнований, спортсмены, проходящие в полуфинал, гарантируют себе как минимум "бронзу", тогда как для "золота" им нужно получить еще две победы на турнире.

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В четвертьфинале Хижняк победил бразильца Вандерлея Де Соуза Перейру единогласным решением судей.