День седьмой олимпийский. Украина. Гарантированная медаль в боксе, у легкоатлетов не без сенсаций, покидаем дзюдо с тремя шидо

Седьмой полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 Украина подарил нам третьего медалиста. Им точно станет боксер Александр Хижняк, который вышел в полуфинал, чем обеспечил себе медаль.

Украинский спортсмен в ¼ финала встречался с бразильцем Вандерлеем Перейрой. Бой выдался непростым для Хижняка, поскольку соперник пытался в начале держать его на дистанции и кое-где его удары проходили мимо блока нашего боксера. Впрочем, Александр позже начал проводить ближний бой и гораздо чаще попадал в голову бразильца. Кроме того, в последнем третьем раунде тренеры соперника забыли дать Перейре капу, за что судья снял с него еще очки. В итоге победу во всех трех раундах праздновал Хижняк (5:0), который в полуфинале встретится с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом. Так или иначе, Александр Хижняк сделал себе хороший подарок на свой 29-й день рождения, поскольку ему уже гарантирована медаль, но желаем ему, чтобы эта награда была высшей пробы.

Даниил Коновалов и Олег Колодий участвовали в финале синхронных прыжков в воду с 3-метрового трамплина. Наши спортсмены не сумели навязать борьбу за медали и заняли седьмое место с результатом 348.27 балла. Украинский дуэт немало ошибался и в синхронном исполнении элементов, и при входе в воду. Коновалов и Колодий заявили, что были хорошо готовы к соревнованиям и могли выступить лучше. Стоит отметить, что для обоих это был первый опыт выступлений на Олимпиаде в синхронных прыжках (Колодий в Токио-2020 участвовал в индивидуальных соревнованиях), поэтому волнение дало о себе знать.

В дзюдо тоже 2 августа разыгрывались медали среди женщин. В весовой категории свыше 78 кг соревновалась последняя наша представительница Кристина Гоман. Она в первом своем поединке, в 1/16 финала, получила три предупреждения от судьи из-за пассивной борьбы, что в итоге это означало дисквалификацию спортсменки. Гоман присоединилась к Билодид и Литвиненко, которые также проигрывали в подобном стиле (Елизавета даже дважды получала дисквалификацию). Неизвестно почему столь пассивными были наши дзюдоисты на этой Олимпиаде, но президент национальной федерации Михаил Кошляк уже отметил, что это были провальные выступления спортсменов на этих соревнованиях. Здесь с ним трудно не согласиться.

Елена Костевич в пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) не сумела пройти квалификацию, где заняла 25-е место. Наша четырехкратная олимпийская призерка выбыла из соревнований без медалей. Стоит отметить, что Костевич чередует свои неудачные выступления на Играх через раз: в Пекине-2008 и Рио-2016 она также осталась без наград. Что ж, по такой схеме наша спортсменка сможет выиграть медаль уже через четыре года в Лос-Анджелесе, если верить именно такой тенденции.

Игорь Хмара и Станислав Ковалев в пятницу приняли участие в утешительном финале в академической гребле (легкие парные двойки). В этом заезде наши спортсмены показали 5-й результат, а в итоге заняли 11-е место в этой дисциплине. Стоит отметить, что на следующей Олимпиаде, которая состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году, этот вид академической гребли представлен не будет.

Виктория Ус в пятницу соревновалась в каяк-кроссе (гонка с раздельным стартом). Украинка показала 26-й результат - 78.18 сек. Третьего августа она будет стартовать в первом раунде на выбывание в этой дисциплине.

Что касается легкоатлетов, то Роман Кокошко (толкание ядра), Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко, Марьяна Шостак (эстафета 4х400 м, микст) не сумели преодолеть квалификационный этап. Марина Бех-Романчук несмотря на проблемы со здоровьем продемонстрировала 7-й результат в тройном прыжке, что позволит ей принять участие в финале этих соревнований. Она будет единственной украинкой в этой дисциплине, поскольку Ольга Корсун заняла 29-е место (прыгнула на 13.06 м) и выбыла из олимпийского турнира.

Михаил Кохан со второй попытки выполнил отборочный норматив в метании молота, чем обеспечил себе участие в финале этих соревнований. Что касается Ярославы Магучих, Ирины Геращенко и Юлии Левченко, то первые две пробились в финал прыжков в высоту. Неприятно удивил результат Левченко, которая заняла последнее место, поскольку она из трех попыток не сумела покорить стартовую высоту 1.83 м. Будущая участница финала Ярослава Магучих позже отметила, что во время квалификации чувствовала себя словно на тренировке и вообще имела очень хорошие ощущения. Осталось такое настроение и прекрасную форму перенести на финал, который состоится уже 4 августа в вечерней сессии.

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