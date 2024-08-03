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Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

Олимпиада
Обновлено

Олимпийские игры-2024, День 8

Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

3 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 11 украинцев, из которых семеро будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в квалификации заплыва на 1500 м Михаил Романчук, в финале вольных упражнений Илья Ковтун, в фехтовании на саблях сборная Украины в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой и другие.

Вашему вниманию расписание соревнований на 3 августа (с участием украинцев):

10:00. Стендовая стрельба, скит, первый день, квалификация: Ирина Маловичко

12:00. Велоспорт, шоссейная гонка, финал: Анатолий Будяк

12:25. Плавание, 1500м, вольный стиль, квалификация: Михаил Романчук

14:00. Фехтование, сабля, командное первенство, четвертьфинал: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова

16:30. Спортивная гимнастика, вольные упражнения, финал: Илья Ковтун

16:30. Гребной слалом, каяк-шаг, первый раунд: Виктория Усс

18:16. Спортивная гимнастика, упражнения на коне, финал: Олег Верняев

21:00. Фехтование. Женщины, сабля, командный турнир, финал (Украина – при условии выхода)

21:20. Легкая атлетика, тройной прыжок, финал: Марина Бех-Романчук

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