Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
Олимпийские игры-2024, День 8
Getty Images/Global Images Ukraine
3 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 11 украинцев, из которых семеро будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в квалификации заплыва на 1500 м Михаил Романчук, в финале вольных упражнений Илья Ковтун, в фехтовании на саблях сборная Украины в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой и другие.
Вашему вниманию расписание соревнований на 3 августа (с участием украинцев):
10:00. Стендовая стрельба, скит, первый день, квалификация: Ирина Маловичко
12:00. Велоспорт, шоссейная гонка, финал: Анатолий Будяк
12:25. Плавание, 1500м, вольный стиль, квалификация: Михаил Романчук
14:00. Фехтование, сабля, командное первенство, четвертьфинал: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова
16:30. Спортивная гимнастика, вольные упражнения, финал: Илья Ковтун
16:30. Гребной слалом, каяк-шаг, первый раунд: Виктория Усс
18:16. Спортивная гимнастика, упражнения на коне, финал: Олег Верняев
21:00. Фехтование. Женщины, сабля, командный турнир, финал (Украина – при условии выхода)
21:20. Легкая атлетика, тройной прыжок, финал: Марина Бех-Романчук
Популярное сейчас
- Китай сохраняет лидерство, прыжок Австралии, Украина без новых медалей. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Буданов: Уничтожить в ближайшее время Крымский мост? Шансы есть
- Получит ли Днепр-1 процент за Довбика? Ответ Фридмана
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити