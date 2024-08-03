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Бех-Романчук прокомментировала выступление в квалификации Олимпийских игр-2024

Олимпиада
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Не самый лучший показатель от Марины

Бех-Романчук прокомментировала выступление в квалификации Олимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук прокомментировала свое выступление в квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Здоровье? Хотелось бы лучше, но есть то, что есть. Бедро затейпированное – это просто для технического элемента. А так все как всегда, стопа. Ничего не изменилось, как и весь сезон.

Хотелось (прыгнуть норматив – прим) квалификации. Во-вторых, мне нужно было набраться немного уверенности, поэтому я охотно прыгала дальше. Есть объективные причины, зачем мне нужно было это сделать. Просто я надеялась, что второй попыткой я попаду в планку и сделаю все, но как получилось так и получилось. Мы в финале, работаем дальше" – сказала Марина.

Напомним, что Бех-Романчук проведет свой финал в тройном прыжке сегодня, 3 августа.

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