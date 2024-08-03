Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сосновский – о бое Хижняка: Пусть выйдут и побоксируют против него, если так просто
Очень мощные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился своими впечатлениями от
"Каждый человек имеет право на свое мнение. Кому нравится Рой Джонс, кому Александр Усик, а кому Тайсон Фьюри. Саша сегодня в таком темпе, в котором он ведет поединок, тоже своеобразный талант. И каждый поединок так ведет, но все говорят, что все очень просто. И бразилец, серебряный призер чемпионата мира, тоже думал, что просто, а они пусть выйдут и побоксируют, если так просто.
Сколько защитных действий он совершил. Учитывая, что он ведет жесткий бокс на средне-ближней дистанции. Каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что у него есть стиль, благодаря которому он побеждает, и дай ему Бог дальше побеждать. Да, можно и при этой ситуации что-то делать лучше, он так и делает, много работает над защитой, учитывая ошибки, которые бывают. В такой плотный поединок с хорошим боксером он очень мало ударов пропустил" – сказал тренер.
Напомним, свой полуфинальный поединок Олимпиады-2024 Хижняк проведет завтра, 4 августа. Его соперником станет двукратный олимпийский чемпион, представитель Кубы Арлен Лопез. Начало встречи – 18:22 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Буданов: Уничтожить в ближайшее время Крымский мост? Шансы есть
- Яремчук дебютировал в спарринге за Олимпиакос - сразу отметился ассистом
- Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити