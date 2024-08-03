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Сосновский – о бое Хижняка: Пусть выйдут и побоксируют против него, если так просто

Олимпиада
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Очень мощные слова

Сосновский – о бое Хижняка: Пусть выйдут и побоксируют против него, если так просто

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился своими впечатлениями от выступления своего подопечного, представителя веса до 80 килограммов Александра Хижняка в поединке 1/4 финала Олимпийских игр-2024. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Каждый человек имеет право на свое мнение. Кому нравится Рой Джонс, кому Александр Усик, а кому Тайсон Фьюри. Саша сегодня в таком темпе, в котором он ведет поединок, тоже своеобразный талант. И каждый поединок так ведет, но все говорят, что все очень просто. И бразилец, серебряный призер чемпионата мира, тоже думал, что просто, а они пусть выйдут и побоксируют, если так просто.

Сколько защитных действий он совершил. Учитывая, что он ведет жесткий бокс на средне-ближней дистанции. Каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что у него есть стиль, благодаря которому он побеждает, и дай ему Бог дальше побеждать. Да, можно и при этой ситуации что-то делать лучше, он так и делает, много работает над защитой, учитывая ошибки, которые бывают. В такой плотный поединок с хорошим боксером он очень мало ударов пропустил" – сказал тренер.

Напомним, свой полуфинальный поединок Олимпиады-2024 Хижняк проведет завтра, 4 августа. Его соперником станет двукратный олимпийский чемпион, представитель Кубы Арлен Лопез. Начало встречи – 18:22 по киевскому времени.

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Александр Хижняк Дмитрий Сосновский
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