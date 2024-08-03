Алькарас – о финале Олимпиады-2024: Постараюсь сделать все возможное

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от финала Олимпийских игр-2024, где он сыграет против серба Новака Джоковича (АТР №2). Его слова цитирует Punto de Break:

"Я постараюсь сделать то, что делал, ни больше, ни меньше. В конце концов это финал, очень важный момент в моей жизни и карьере, важный день для всех испанцев. Постараюсь не думать, как это важно, а буду думать, что это просто еще один матч.

Очевидно, что целью в начале недели и начале года было выиграть золото. Не просто медаль, а золото. Медаль гарантирована, поэтому постараюсь насладиться этим финалом. Это будет очень приятный момент для многих людей, для моей команды, для моей семьи, для меня в моей жизни, потому постараюсь сделать все возможное" – сказал Алькарас.