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Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024

Олимпиада
Обновлено

Украинец не будет плыть коронную дистанцию

Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Михаил Романчук заявил, что досрочно завершает выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Об этом он рассказал в комментарии Суспільне Спорт. Сегодня, 3 августа, наш соотечественник должен был выступить в квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем, однако по словам Романчука, за день до старта у него поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние.

Таким образом, Михаил завершает главные игры четырехлетия без финалов. В квалификации на 800 метров вольным стилем украинец выступил неудачно.

Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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Олимпиада Михаил Романчук Олимпиада-2024 Украина (Олимпиада-2024)
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1 голосов
Комментарии
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Prideman (Lviv)
03.08.2024 в 11:49
Таке враження, що деякі наші спортсмени на екскурсію приїхали.
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Комментарии 2
Prideman (Lviv)
03.08.2024 в 11:49
Таке враження, що деякі наші спортсмени на екскурсію приїхали.
Ответить
1
0
terber (ternopil)
03.08.2024 в 12:14
так само як футболісти на Євро
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