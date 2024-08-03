Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Михаил Романчук заявил, что досрочно завершает выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Об этом он рассказал в комментарии Суспільне Спорт. Сегодня, 3 августа, наш соотечественник должен был выступить в квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем, однако по словам Романчука, за день до старта у него поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние.

Таким образом, Михаил завершает главные игры четырехлетия без финалов. В квалификации на 800 метров вольным стилем украинец выступил неудачно.