Украинский комментатор Волочай: Сраный вирус выкосил всю сборную по плаванию

Известный украинский журналист, комментатор Виталий Волочай рассказал, почему пловец Михаил Романчук досрочно снялся с Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

"Михаил чудом первые 5 дней не заболел, как и вся наша сборная, но вчера его вирус догнал.

38+, ломает тело, ночью стало еще хуже, на вечерней тренировке пробовал как-то после помощи врачей проплыть, чуть ли не стало плохо.

За ночь ситуация лучше не стала, еще утром врачи пытались что-то сделать, но плыть 1500 в таком состоянии тупо опасно для здоровья.

"Если бы это было 50, 100 или 200, на морально-волевых можно было бы, но 1500 метров просто невозможно".

3 года подготовки именно до 1500 метров и сраный вирус, выкосивший всю сборную плавания. Прекрасно" – написал Волочай на своей странице в Телеграмм.