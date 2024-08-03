Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский комментатор Волочай: Сраный вирус выкосил всю сборную по плаванию
Плить было невозможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский журналист, комментатор Виталий Волочай рассказал, почему пловец Михаил Романчук досрочно
"Михаил чудом первые 5 дней не заболел, как и вся наша сборная, но вчера его вирус догнал.
38+, ломает тело, ночью стало еще хуже, на вечерней тренировке пробовал как-то после помощи врачей проплыть, чуть ли не стало плохо.
За ночь ситуация лучше не стала, еще утром врачи пытались что-то сделать, но плыть 1500 в таком состоянии тупо опасно для здоровья.
"Если бы это было 50, 100 или 200, на морально-волевых можно было бы, но 1500 метров просто невозможно".
3 года подготовки именно до 1500 метров и сраный вирус, выкосивший всю сборную плавания. Прекрасно" – написал Волочай на своей странице в Телеграмм.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Буданов: Уничтожить в ближайшее время Крымский мост? Шансы есть
- Организаторы Олимпиады-2024 отреагировали на кражи в Олимпийской деревне
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А