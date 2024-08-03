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Очередной антирекорд: Украина впервые за всю историю не выступила в финалах ОИ в плавании
Надеемся это случайность, а не закономерность
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Михаил Романчук
Таким образом, впервые за всю историю выступлений национальной команды на Олимпийских играх наши спортсмены ни разу не выступили в финале по плаванию.
Лучшим результатом наших спортсменов в этом виде стал полуфинал Владислава Бухова на дистанции 50 метров вольным стилем.
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