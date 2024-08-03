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Очередной антирекорд: Украина впервые за всю историю не выступила в финалах ОИ в плавании

Олимпиада
Обновлено

Надеемся это случайность, а не закономерность

Очередной антирекорд: Украина впервые за всю историю не выступила в финалах ОИ в плавании

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Михаил Романчук не выступит в квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем. У нашего соотечественника ухудшилось самочувствие и поднялась температура.

Таким образом, впервые за всю историю выступлений национальной команды на Олимпийских играх наши спортсмены ни разу не выступили в финале по плаванию.

Лучшим результатом наших спортсменов в этом виде стал полуфинал Владислава Бухова на дистанции 50 метров вольным стилем.

Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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