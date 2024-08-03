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Прыжки в высоту. Одна из лидеров текущего сезона пропустит финал Олимпиады-2024
Минус конкурент для Магучих
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербская легкоатлетка, лидер зачета Бриллиантовой лиги сезона 2024 в прыжках в высоту Ангелина Топич пропустит финал Олимпийских игр-2024.
Вчера спортсменка с трудом прошла квалификацию, однако сразу после соревнований
Сегодня Топич на своей странице в Instagram разместила пост, в котором заявила, что не будет участвовать в финале ОИ-2024.
"К сожалению, это было с моего появления на этих Олимпийских играх. Я искренне верила, что снова смогу показать бойцовский характер, отдать все, чтобы бороться за медали, но вот кажется, что на этот раз не суждено. Скоро увидимся, я не буду далеко" – написала Ангелина.
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