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Украинский легкоатлет Кокошко прокомментировал провал в квалификации Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Тренироваться и не сдаваться

Украинский легкоатлет Кокошко прокомментировал провал в квалификации Олимпиады-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Роман Кокошко поделился своими эмоциями после квалификации (22-е место) Олимпийских игр-2024 в секторе "толкания ядра". Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Не знаю, что сказать. Не понимаю, слишком много я тренируюсь, или слишком мало. Или вообще, что не так делаю? Сейчас в голове только одно: тренироваться дальше? С философской точки зрения, может эта череда неудач прекратится когда-то, и мы дойдем до того момента, когда я начну действительно показывать тот результат, на который способен.

Ничего не могу сказать. Я не понимаю, сезон уже окончен. У меня были огромные надежды на этот старт, Олимпийские игры. Я все для этого делал, но не выходит. Не понимаю, почему" – сказал украинец.

Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу

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Роман Кокошко Украина (Олимпиада-2024)
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