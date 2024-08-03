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Фехтование. Харлан и команда пробились в полуфинал Олимпиады-2024
Борьба за финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в 1/2 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В четвертьфинальном поединке главных игр четырехлетия наши девушки победили команду Италии.
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Состав Украины: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая
Счет встречи 45-37.
В полуфинальном поединке наша команда встретится с Японией. Следующая трансляция с участием украинок запланирована на 16:20 по киевскому времени.
В параллельном полуфинале будут фехтовать команды Франции и Южной Кореи.
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