  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Теннис. Австралийцы Эбден и Пирс – чемпионы Олимпиады-2024 в парном разряде
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теннис. Австралийцы Эбден и Пирс – чемпионы Олимпиады-2024 в парном разряде

Олимпиада
Обновлено

Очень напряженный финал

Теннис. Австралийцы Эбден и Пирс – чемпионы Олимпиады-2024 в парном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийская пара Мэтью Эбден и Джон Пирс победили в финале парного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

В решающей встрече за золото главных игр четырехлетия они одолели представителей США, четвертых сеяных Остина Крайчека и Раджива Рема.

Счет матча 2-1 (6-7; 7-6; 10-8) в пользу триумфаторов Игр, в активе которых 9 подач на вылет, 14 виннеров, 2 из 6 реализованных брейков, 20 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Это золото стало первым для Австралии в теннисе с 1996 года.

Напомним, что завтра, 4 августа, определится чемпион ОИ-2024 в одиночном мужском разряде. Между собой сыграют вторая и третья ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас.

По теме
yellow-arrow
Кольца останутся в Средиземье.  Акценты зрителя на четвертьфиналах Олимпиады
yellow-arrow
Фехтование. Харлан и команда пробились в полуфинал Олимпиады-2024
yellow-arrow
Украинский легкоатлет Кокошко прокомментировал провал в квалификации Олимпиады-2024
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости