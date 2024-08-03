Теннис. Австралийцы Эбден и Пирс – чемпионы Олимпиады-2024 в парном разряде

Австралийская пара Мэтью Эбден и Джон Пирс победили в финале парного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

В решающей встрече за золото главных игр четырехлетия они одолели представителей США, четвертых сеяных Остина Крайчека и Раджива Рема.

Счет матча 2-1 (6-7; 7-6; 10-8) в пользу триумфаторов Игр, в активе которых 9 подач на вылет, 14 виннеров, 2 из 6 реализованных брейков, 20 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Это золото стало первым для Австралии в теннисе с 1996 года.

Напомним, что завтра, 4 августа, определится чемпион ОИ-2024 в одиночном мужском разряде. Между собой сыграют вторая и третья ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас.