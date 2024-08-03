Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теннис. Австралийцы Эбден и Пирс – чемпионы Олимпиады-2024 в парном разряде
Очень напряженный финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийская пара Мэтью Эбден и Джон Пирс победили в финале парного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
В решающей встрече за золото главных игр четырехлетия они одолели представителей США, четвертых сеяных Остина Крайчека и Раджива Рема.
Счет матча 2-1 (6-7; 7-6; 10-8) в пользу триумфаторов Игр, в активе которых 9 подач на вылет, 14 виннеров, 2 из 6 реализованных брейков, 20 невынужденных и 2 двойные ошибки.
Это золото стало первым для Австралии в теннисе с 1996 года.
Напомним, что завтра, 4 августа, определится чемпион ОИ-2024 в одиночном мужском разряде. Между собой сыграют вторая и третья ракетки мира Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Популярное сейчас
- Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Вирт: Буткевич сделал все, чтобы команда боролась за медали. Если Ашур не даст результата, то его быстро уволят