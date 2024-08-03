Магучих: Увидимся в финале Олимпийских игр. Видео

Украинская легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих готовится к финалу Олимпийских игр-2024. После успешного преодоления квалификации наша спортсменка поделилась со своими поклонниками новым видео. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что финал прыжков в высоту у женщин на Олимпийских играх-2024 состоится завтра, 4 августа в 20.30 по киевскому времени. Украину будут представлять Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.