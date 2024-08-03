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Магучих: Увидимся в финале Олимпийских игр. Видео
Болеем за нашу легенду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих готовится к финалу Олимпийских игр-2024. После успешного преодоления
Напомним, что финал прыжков в высоту у женщин на Олимпийских играх-2024 состоится завтра, 4 августа в 20.30 по киевскому времени. Украину будут представлять Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
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