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Магучих: Увидимся в финале Олимпийских игр. Видео

Олимпиада
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Магучих: Увидимся в финале Олимпийских игр. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих готовится к финалу Олимпийских игр-2024. После успешного преодоления квалификации наша спортсменка поделилась со своими поклонниками новым видео. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что финал прыжков в высоту у женщин на Олимпийских играх-2024 состоится завтра, 4 августа в 20.30 по киевскому времени. Украину будут представлять Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

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